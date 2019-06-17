2019-06-17T16:31:03+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе у коровы нашли бруцеллез

Больное животное обнаружили в личном хозяйстве села Сурава
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Сурава Тамбовского района специалисты обнаружили опасное заболевание у одной из коров, содержащейся в личном подсобном хозяйстве.

- При исследовании трех проб крови крупно-рогатого скота, в одной из них положительный результат на бруцеллез, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очага заболевания.

По данным специалистов с начала этого года на территории Тамбовской области зарегистрировано 3 хозяйства неблагополучных по заболеванию бруцеллезом КРС. Для животных и человека это заболевание неизлечимо. Заразиться бруцеллезом можно при контакте с больными коровами или через продукты питания. Болезнь приводит к поражению опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области столкнулись скорая и иномарка: погибла женщина-фельдшер
Легкоатлетка из Мичуринска установила новый рекорд Тамбовской области
В Пригородном лесу Тамбова ремонтируют плотину
Тамбовчанин стал жертвой мошенника при продаже дивана
Тамбовчанам, воспитывающим детей-инвалидов, почти вдвое увеличат пособие
В Мичуринске двое мужчин обманули владельца проката инструментов
В Тамбове около 250 школьников сдадут нормативы ГТО
На Тамбовщине из-за оборвавшегося провода произошел лесной пожар
Дело экс-главы Мичуринска направляют в суд
Тамбовчанин за две тысячи рублей пытался подкупить сотрудника полиции
В Тамбовской области отец-алкоголик ударил ребенка головой об стену
В Тамбовской области мужчине, проживающему без паспорта, грозит штраф
За выходные жители Тамбовщины нарушили ПДД 569 раз
Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Тамбовской области
Мичуринские поисковики принимают участие в Международной военно-исторической экспедиции
В Тамбовской области молодой водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста
«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
Тамбовскому живописцу присвоили звание заслуженного художника РФ
В Тамбовской области на полевой дороге перевернулся автомобиль
Тамбовчане сдали в библиотеку 400 килограммов батареек