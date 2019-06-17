В Тамбовском районе у коровы нашли бруцеллез

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-17T16:31:03+03:00

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В селе Сурава Тамбовского района специалисты обнаружили опасное заболевание у одной из коров, содержащейся в личном подсобном хозяйстве.

- При исследовании трех проб крови крупно-рогатого скота, в одной из них положительный результат на бруцеллез, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очага заболевания.

По данным специалистов с начала этого года на территории Тамбовской области зарегистрировано 3 хозяйства неблагополучных по заболеванию бруцеллезом КРС. Для животных и человека это заболевание неизлечимо. Заразиться бруцеллезом можно при контакте с больными коровами или через продукты питания. Болезнь приводит к поражению опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем.

ИСТОЧНИК KP.RU