2019-06-17T16:03:07+03:00
Общество

Тамбовчанам, воспитывающим детей-инвалидов, почти вдвое увеличат пособие

Выплата вырастет на 4 500 тысячи рублей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно указу президента РФ, с 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. Размер выплаты составит 10 000 рублей, вместе прежних 5 500.

Пособие смогут получать законные представители ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице.

- Выплата назначается одному неработающему родителю или опекуну в отношении каждого ребенка. Период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных балла. Это позволяет неработающему человеку получить права на оформление страховой пенсии, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Выплата в новом размере будет произведена в беззаявительном порядке, дополнительно обращаться в управление Пенсионного фонда России не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области столкнулись скорая и иномарка: погибла женщина-фельдшер
Легкоатлетка из Мичуринска установила новый рекорд Тамбовской области
В Пригородном лесу Тамбова ремонтируют плотину
Тамбовчанин стал жертвой мошенника при продаже дивана
В Тамбовском районе у коровы нашли бруцеллез
В Мичуринске двое мужчин обманули владельца проката инструментов
В Тамбове около 250 школьников сдадут нормативы ГТО
На Тамбовщине из-за оборвавшегося провода произошел лесной пожар
Дело экс-главы Мичуринска направляют в суд
Тамбовчанин за две тысячи рублей пытался подкупить сотрудника полиции
В Тамбовской области отец-алкоголик ударил ребенка головой об стену
В Тамбовской области мужчине, проживающему без паспорта, грозит штраф
За выходные жители Тамбовщины нарушили ПДД 569 раз
Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Тамбовской области
Мичуринские поисковики принимают участие в Международной военно-исторической экспедиции
В Тамбовской области молодой водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста
«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
Тамбовскому живописцу присвоили звание заслуженного художника РФ
В Тамбовской области на полевой дороге перевернулся автомобиль
Тамбовчане сдали в библиотеку 400 килограммов батареек