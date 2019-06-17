Тамбовчанам, воспитывающим детей-инвалидов, почти вдвое увеличат пособие

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-17T16:03:07+03:00

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Согласно указу президента РФ, с 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. Размер выплаты составит 10 000 рублей, вместе прежних 5 500.

Пособие смогут получать законные представители ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице.

- Выплата назначается одному неработающему родителю или опекуну в отношении каждого ребенка. Период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных балла. Это позволяет неработающему человеку получить права на оформление страховой пенсии, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Выплата в новом размере будет произведена в беззаявительном порядке, дополнительно обращаться в управление Пенсионного фонда России не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU