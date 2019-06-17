В Тамбове около 250 школьников сдадут нормативы ГТО

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-17T15:17:31+03:00

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Завтра, 18 июня, на лыжном стадионе в парке «Дружба» в Тамбове состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников от 11 до 15 лет. Мероприятие начнется в 10:00.

Ранее с 30 мая по 7 июня в каждом муниципальном образовании области прошел первый этап регионального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Теперь самым спортивным и ловким школьникам предстоит показать себя на финальном этапе.

Как сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту, в состав каждой сборной войдет по 8 человек. Всего порядка 250 подростков примут участие в фестивале. В программе запланированы: подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки, девушки); метание мяча весом 150 г; бег 60 м; бег на 1,5 и 2 тысячи метров.

- Фестивали ГТО с участие обучающихся проводятся два раза в год. Летний фестиваль отличается тем, что по его итогам формируется сборная команда области для участия во Всероссийском фестивале, который пройдет в октябре на базе всероссийского детского центра «Артек». Это является дополнительной мотивацией для участников, - сказала начальник отдела реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и проведению спортивно-массовых мероприятий Юлия Проскурякова.

ИСТОЧНИК KP.RU