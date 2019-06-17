Дело экс-главы Мичуринска направляют в суд

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-17T14:35:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Дело бывшего главы города Мичуринска направляют в суд.

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении экс-градоначальника в июне 2018 года. Тогда руководителя наукограда заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия в августе 2016 года глава администрации города Мичуринска заключил муниципальный контракт на приобретение здания старой котельной стоимостью около 30 миллионов рублей под залог собственности муниципалитета. При этом, он знал, что в бюджет города нет таких денег. Более того, не было необходимости в покупке старой котельной – к отопительному сезону 2016-2017 годов в городе построили и ввели в эксплуатацию две новые блочно-модульные котельные.

- Обвиняемый, злоупотребив предоставленными полномочиями, от имени муниципального образования приобрёл на заведомо невыгодных условиях у физического лица недвижимое имущество, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Взамен в пользование последнего было предоставлено ликвидное муниципальное имущество, что позволило ему извлекать из него доход. Противоправными действиями обвиняемого муниципальному образованию причинен материальный ущерб в размере более 40 миллионов рублей.

Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, бывший мэр Мичуринска не признал свою вину.

- Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в СУ СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU