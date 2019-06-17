Тамбовчанин за две тысячи рублей пытался подкупить сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-17T13:43:38+03:00

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Житель Староюрьевского района осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающим 10 тысяч рублей».

Как установлено судом, обвиняемый обратился к участковому уполномоченному полиции по вопросу выяснения пакета документов, необходимых для занятия деятельностью по скупке лома металла, а также возможности занятия данной деятельностью без наличия полного пакета документов.

Во время беседы мужчина попытался дать взятку полицейскому за покровительство при осуществлении им беспрепятственной деятельности по приему лома черного металла. Он положил денежную купюру номиналом две тысячи рублей в книгу, лежавшую на рабочем столе участкового. Однако страж порядка от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о случившемся своим коллегам.

- С учетом мнения государственного обвинителя, злоумышленнику назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца, условно, с испытательным сроком 8 месяцев. Денежные средства в сумме 2 тыс. рублей конфискованы в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU