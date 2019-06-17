2019-06-17T13:09:13+03:00
Происшествия

В Тамбовской области отец-алкоголик ударил ребенка головой об стену

Прокуратура инициировала привлечение мужчины к уголовной ответственности
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Мордовского района выявила неблагополучную семью с 9-летним ребенком, проживающую в районном поселке Мордово. Установлено, что отец безответственно относится к исполнению родительских обязанностей, пренебрегает нуждами несовершеннолетнего ребенка, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

В феврале этого года мужчина, будучи пьяным, несколько раз стукнул ребенка кулаком по голове и руке, сопровождая свои действия нецензурной бранью. А в июне прошлого года он ударил ребенка головой об стену.

При таких обстоятельствах нахождение ребенка с отцом-тираном, злоупотребляющим алкоголем, представляет для него опасность. В его действиях прокуратура нашла состав преступления, предусмотренный ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними».

- В этой связи прокуратура вынесла постановление о направлении материала проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины. По итогам рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело, по которому судом уже постановлен обвинительный приговор, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Кроме того, прокурор направил в суд исковое заявление о лишении родительских прав матери ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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