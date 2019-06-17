2019-06-17T12:42:14+03:00
Общество

В Тамбовской области мужчине, проживающему без паспорта, грозит штраф

Житель Уметского района потерял главный документ и не собирался его восстанавливать
Ксения АЛЕШИНА
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В Уметском районе прокуратура в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении кражи, установила, что у одного из них нет паспорта.

При этом согласно действующему законодательству, гражданин обязан бережно хранить паспорт, а в случае его утраты ему необходимо незамедлительно сообщить об этом в территориальный орган МВД РФ. Лица, достигшие 16-летнего возраста, несут административную ответственность за проживание без этого документа.

- В этой связи прокуратура возбудила в отношении правонарушителя дело об административном правонарушении по ст.19.15 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), которое находится в стадии рассмотрения, - сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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