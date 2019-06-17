2019-06-17T12:26:31+03:00
Общество

За выходные жители Тамбовщины нарушили ПДД 569 раз

Автоинспекторы подвели итоги рейда
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники полиции устроили масштабные рейдыСотрудники полиции устроили масштабные рейдыФото: УМВД по Тамбовской области
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На территории областного центра и Тамбовского района в минувшие выходные дни автоинспекторы провели рейдовые мероприятия. Начиная с пятницы, 14 июня, сотрудники Госавтоинспекции совместно со службой участковых уполномоченных полиции дежурили на дорогах, вблизи водоемов и рек, проверяли водителей на состояние опьянения, доводили профилактическую информацию и раздавали профилактические листовки.

Отдельное внимание было уделено работе по профилактике нарушений продаж алкогольных напитков, а также других преступлений и правонарушений на автозаправках и комплексах, расположенных неподалеку от водоемов.

За три дня стражи порядка выявили 54 водителя, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, 30 водителей управляли транспортными средствами не имея прав. Всего автоинспекторы насчитали 569 нарушений правил дорожного движения.

- Сотрудники полиции ждут звонков и сообщений от граждан о водителях, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Только вместе можно изменить ситуацию и снизить количество пострадавших и погибших по вине пьяных водителей. Телефон 8-920-236-11-11 работает круглосуточно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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