Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-17T11:54:46+03:00

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В минувшее воскресенье, 16 июня, примерно в 11:30 на 58-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Ржаксинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка «Mazda 3», 35-летний водитель которой выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107». Отечественной легковушкой управлял 33-летний мужчина.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель «семерки» и пассажир автомобиля «Mazda 3», 29-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ ТО «Уваровская ЦРБ».

Водитель "семерки" получил травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU