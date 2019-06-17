Мичуринские поисковики принимают участие в Международной военно-исторической экспедиции

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-17T11:24:42+03:00

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Командиры-кураторы мичуринского школьного поискового отряда «Надежда» Духанин Виктор Александрович, Попов Олег Александрович, Тимкин Алексей Викторович с 8 по 21 июня участвуют в Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев.Калининский фронт». Она проходит на территории с/п «Есинка», расположенного в деревне Толстиково Ржевского района Тверской области по местам кровопролитных боев 1941-1943 годов.

Организаторами экспедиции являются российское военно-историческое общество совместно с Правительством Тверской области и при поддержке Министерства обороны РФ.

- Лагерь поисковиков расположен вблизи будущего Мемориала Советскому Солдату. Именно здесь будут увековечены имена погибших под Ржевом красноармейцев, в том числе, и установленные в ходе поисковых экспедиций, - комментируют в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU