В Тамбовской области молодой водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-17T10:47:58+03:00

Погибшему велосипедисту было 47 лет Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, унесшая жизнь 47-летнего велосипедиста, произошла 16 июня в 16:40 на 5-м километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов-ст.Никольское», проходящей по территории Мичуринского района.

Автомобиль «ВАЗ-21101», за рулем которого находился 19-летний водитель, сбил мужчину на велосипеде, который пересекал проезжую часть справа налево перед приближающейся отечественной легковушкой.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», где скончался в течение суток.

Легковушкой управлял 19-летний пареньФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU