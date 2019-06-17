2019-06-17T10:21:25+03:00
Звезды

Тамбовскому живописцу присвоили звание заслуженного художника РФ

Творчество Бориса Ольшанского отметили на федеральном уровне
Ксения АЛЕШИНА
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Бориса Ольшанского наградили за многолетний труд и большой вклад в развитие отечественной культуры и искусстваБориса Ольшанского наградили за многолетний труд и большой вклад в развитие отечественной культуры и искусстваФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Известный тамбовский живописец Борис Ольшанский стал «Заслуженным художником Российской Федерации». Это почетное звание тамбовчанину присвоил президент Владимир Путин за многолетний труд и большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

- Творчество Бориса Ольшанского разнообразно и многогранно. Это портреты, пейзажи, тематические картины, посвященные истории нашей Родины. Он работает в классическом стиле русского реализма. В произведениях Ольшанский тонко передает психологическое состояние своих героев, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Кроме того, Ольшанский работает и в книжной графике. За его плечами — оформление и иллюстрация более 40 книг. Живописец принимал активное участие в оформлении общественных зданий Тамбова и области.

Картины тамбовского художника можно увидеть в собраниях областной картинной галереи, краеведческого музея, Музея-усадьбы A.M. Герасимова, Дома-музея Г.В. Чичерина, Музейно-выставочного центра Тамбовской области, Художественного музея имени B.C. Сорокина в городе Липецке, музеев Славянской культуры города Томска, города Воронежа, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Ольшанский Борис Михайлович — советский и российский художник-славянист, продолжатель традиций русской школы живописи, автор более 300 картин. Родился 25 февраля 1956 года в городе Тамбове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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