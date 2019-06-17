Тамбовчане сдали в библиотеку 400 килограммов батареек

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-17T09:23:16+03:00

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В библиотеке им. Пушкина, где ранее объявили акцию по сбору отработавших свой срок батареек, подвели промежуточные итоги этого мероприятия.

- Представители областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина побывали в Управлении по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, - сообщили в библиотеке им. Пушкина. - Сюда доставили элементы питания, собранные в рамках совместной экологической акции. Ее объявило с 2017 года страховое российское АО «ЭРГО» с целью сбора и дальнейшей утилизации бытовых одноразовых элементов электропитания в бюджетных учреждениях. В свою очередь подразделение администрации области заключило соответствующий договор челябинской перерабатывающей компанией «АльтерЭко». На этот комбинат и будут отправлены батарейки, собранные читателями и сотрудниками Пушкинской библиотеки, которая приняла активное участие в экологическом проекте.

В общей сложности тамбовским экологам библиотекари передали около 400 килограммов отработанных батареек.

ИСТОЧНИК KP.RU