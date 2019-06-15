2019-06-15T14:59:06+03:00
Общество

Тамбовские заключенные пожаловались на некачественную еду

Уполномоченный по правам человека посетил исправительную колонию №1
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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14 июня Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области посетил исправительную колонию№1, расположенную в центре Тамбова. Владимир Репин осмотрел помещения отряда СУОН (строгие условия отбытия наказания) ШИЗО, ПКТ, проверил условия содержания пенсионеров и инвалидов.

Известно, что на сегодняшний день в ФКУ ИК-1 области отбывают наказание 18 инвалидов, из них 4 человека инвалиды 2 группы, 14 человек инвалиды 3 группы, по поводу туберкулеза наблюдается 10 человек, на амбулаторном лечении по поводу СПИД И ВИЧ-инфекции находится 12 человек, с алиментарной дистрофией на учете состоит 9 человек, по поводу сахарного диабета наблюдается 5 человек, в связи с обострением язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки лечение получают 3 человека.

- В ходе общения с осужденными, содержащимся в ПКТ ФКУ ИК-1, поступили две жалобы на некачественное оказание медицинской помощи, а также по вопросу качества питания, - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе. - Так, со слов, осужденных пища не пригодна для еды и не отвечает санитарным нормам. По вышеуказанным фактам Уполномоченным принято письменное обращение для дальнейшего рассмотрения и проведения проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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