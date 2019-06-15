2019-06-15T14:14:32+03:00
Общество

В Котовске сносят школу

На освободившемся месте построят новое учебное учреждение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Старые корпуса пошли под сносСтарые корпуса пошли под снос
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В городе Котовске подрядчики приступили к сносу нескольких корпусов старой школы. По данным администрации города, работы по демонтажу зданий на улице Октябрьской займут еще два месяца, а уже с третьей декады августа должно начаться строительство нового учебного учреждения.

- Это будет экотехношкола, соответствующая современным требованиям к организации учебного процесса и отдыху детей, - говорит глава Котовска Алексей Плахотников. – У нас будет не так много времени – всего одиннадцать месяцев, чтобы возвести здание и подготовить его к началу учебного года в 2020 году.

Известно, что конкурс на снос зданий выиграла организация из Ростова, снизив первоначальную цену с 40 почти на 21 миллион рублей. Конкурс на выбор застройщика будет объявлен на следующей неделе. Проект школы предполагает здание на 825 ученических мест.

Новая школа заработает в 2020 году

Новая школа заработает в 2020 году

Фото Эльвиры Бухановой

ИСТОЧНИК KP.RU

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