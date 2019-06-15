2019-06-15T13:36:56+03:00
Общество

Тамбовчан зовут на «День мыльных пузырей»

Праздник состоится в городском парке культуры и отдыха
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жителей Тамбова приглашают на празднование «Дня мыльных пузырей», которое будет проходить 16 июня с 17 до 19 часов.

- Интересная и яркая праздничная программа с конкурсами и играми ожидает самых маленьких жителей города, а также и их родителей, - сообщают организаторы мероприятия. - В 18 часов состоится массовый запуск мыльных пузырей, где самые активные и творческие участники смогут стать инициаторами, а именно, первооткрывателями мыльных пузырей со сцены городского парка.

После флеш-моба мыльных пузырей с 18 до 19 в парке состоится детская анимационная программа. В течение всего дня, также, с 11 до 13 часов, традиционно, буде проходить детский час «Супер-малыщ» для детей и их родителей, где лучшие аниматоры и ростовые куклы города Тамбова, в качестве сказочных персонажей собирают детишек на центральной площадке парка и проводят различные эстафеты и конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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