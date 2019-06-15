Тамбовская «Ивановка» отмечает день рождения

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-15T13:31:00+03:00

Праздник в "Ивановке" будет проходить весь день Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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15 июня музей-усадьба Сергея Рахманинова «Ивановка» отмечает свой день рождения. Главной туристической жемчужине Тамбовщины исполнилось 37 лет. По этому случаю в усадьбе пройдут праздничные мероприятия.

- В Музыкальном салоне Флигеля нон-стоп будут идти концерты фортепианной музыки лауреатов международных конкурсов Алексея Кузнецова и Александра Малютина, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В гостиной усадебного дома состоится концерт вокальной музыки из цикла «Фонд Елены Образцовой — Рахманинову». Выступит солист ведущих оперных театров мира, обладатель международной премии «Grammy» Николай Диденко (бас). Партию фортепиано исполнит заслуженный артист РФ Александр Покидченко. Программу представит и директор благотворительного фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

В концертном зале усадебного дома пройдет концерт фортепианной музыки лауреатов международных конкурсов Елены Дроздовой (Москва) и Петра Аверина (Москва). На веранде выступит Кабаре-оркестр ABSINTHE LIGHT (Саратов). Программу продолжит эстрадно-танцевальная программа «Летний калейдоскоп». Завершится праздник фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU