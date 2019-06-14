МЧС предупреждает жителей Тамбовщины о высокой пожароопасности

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-14T16:45:01+03:00

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Как сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на Тамбовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15 по 17 июня на территории области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Завтра, 15 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами и днем прогнозируются дожди, в отдельных районах небольшие (1-6мм), местами грозы. Ветер переменных направлений ночью 4-9, днем 6-11 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18° градусов тепла, днем 22-27° градусов.

Главной причиной пожаров в лесах, на приусадебных участках и в дачных кооперативах является неосторожное обращение с огнем. Призываем вас соблюдать правила пожарной безопасности. Не сжигайте сухую траву и мусор. Не разводите костров, не используйте открытый огонь в мангалах и жаровнях, особенно вблизи строений, деревьев и кустарников. Не оставляйте на земле непотушенных сигарет. Небрежное отношение к огню приводит к самым трагическим последствиям. Следите за детьми. Не позволяйте им играть со спичками или зажигалками, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного – «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.

ИСТОЧНИК KP.RU