Тамбовские полицейские за сутки задержали четырех наркоманов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-14T16:15:44+03:00

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За минувшие сутки тамбовскими полицейскими выявлено и раскрыто четыре преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, днем, 13 июня, в Тамбове в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали местного жителя на улице Октябрьской. В кармане у него нашли 84 грамма марихуаны, которую он нарвал на территории заброшенного дома в областном центре.

Также в этот день в пригороде Инжавино по подозрению в незаконном обороте наркотиков остановили 31-летнего мужчину, у которого в полимерном пакете обнаружили 200 граммов невысушенной марихуаны. По словам задержанного, наркотики он нарвал на пустыре.

Мичуринские полицейские нашли 500 граммов невысушенной марихуаны у 49-летнего жителя наукограда, которого задержали на улице Октябрьской. С его слов, наркотики он нарвал в поле для личного потребления. Полграмма «спайса» обнаружили у 36-летнего мужчины в Тамбове. Выяснилось, что наркотик он приобрел через тайник для личного потребления.

- По всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, опрашиваются задержанные лица, ведется поиск свидетелей, а также других людей, причастных к совершению наркопреступлений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU