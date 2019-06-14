Тамбовским дольщикам по Московской, 30А еще на полгода отсрочили получение квартир

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-14T17:59:56+03:00

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Дольщикам, которые вложились в строительство дома по ул. Московской, 30А, еще на полгода отсрочили получение квартир. Как следует из «Дорожной карты» утвержденной вице-губернатором региона Арсеном Габуевым в марте этого года, срок решения проблем участников долевого строительства этого дома намечен на 2-й квартал 2020-го. То есть долгострой должны были ввести в эксплуатацию до июля следующего года. Однако, как стало известно после встречи, которую провел с дольщиками губернатор Тамбовщины Александр Никитин, планируемый срок ввода в эксплуатацию этого объекта – конец 2020 года.

Дом на улице Московской, 30а в Тамбове начинало строить обанкротившееся впоследствии ООО фирма «ЮКОН», гендиректор которой отбывает сейчас срок за мошенничество с деньгами дольщиков. В общей сложности эта организация продала тамбовчанам квартиры в четырех домах. На сегодняшний день достроены два из них. Участники долевого строительства домов на улице Московской и в поселке Строитель, ожидают решения проблемы 8 лет.

Александр Никитин на встрече заверил дольщиков дома по ул. Московской, что строительство долгостроя уже возобновлено новым подрядчиком. Хотя буквально неделю назад, как следует из ответа управления Госстройнадзора области, ни о каком продолжении работ на этом доме речи не шло.

- Строительство дома по ул. Московской, 30а будет возобновлено по мере определения источников финансирования и реализации мероприятий, включенных в региональный план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем пострадавших граждан, - говорится в ответе регионального управления государственного строительного надзора. - Указанный план-график будет актуализирован в июне 2019 г. и размещен на официальном сайте управления. Планируемый срок завершения строительства объекта и восстановления прав граждан, включенных в реестр пострадавших, - 2 квартал 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU