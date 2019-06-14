Проверку Роспотребнадзора не прошли 13 пляжей в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-14T15:49:03+03:00

Специалисты напоминают, что купаться в них опасно для здоровья

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В Тамбовской области специалисты регионального Роспотребнадзора проверили состояние пляжей. По состоянию на 14 июня, в 13-ти санкционированных местах для купания вода не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Непригодными для купания в Тамбове (по микробиологическим показателям) оказались: левый берег канала реки Цны в районе кафе «Парус» (пляж «Парус»), карьер «Ласковский» со стороны парка «Победа» (пляж «Олимпийский»), карьер «Ласковский» со стороны ул. Никифоровской (пляж « Ласковский»), р. Цна МНТК «Микрохирургия глаза» (пляж Пригородный).

В Тамбовском районе (по микробиологическим показателям) надзорный орган забраковал следующие места отдыха: р. Цна, левый берег, вблизи моста окружной дороги, с. Татаново, р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино. В Котовске санврачи нашли микробы в воде на пляже «Козий луг».

В Уметском районе (по санитарно-гигиеническим показателям) проверку Роспотребнадзора не прошел пруд, расположенный у автодороги «Тамбов-Умет», а в Бондарском районе — пруд Керша.

Пять пляжей в Мичуринском районе оказались опасными для купания (по микробиологическим показателям): р. Л. Воронеж, пляж «Заворонежский», с. Заворонежское; р. Л. Воронеж, пляж «Детский», г. Мичуринск, ул. Пристань; р. Л. Воронеж, пляж «Мужской», г. Мичуринск, ул. Пристань; р. Л. Воронеж, пляж «Женский», г. Мичуринск, ул. Пристань.

- Купание в местах, где вода не соответствует по санитарно-химическим показателям, может привести к возникновению аллергических реакций, которые проявляются в виде высыпаний на коже, зуда, при заглатывании во время купания воды, качество которой не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям - к возникновению острых кишечных заболеваний, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU