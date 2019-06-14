В Тамбов приедут олимпийские чемпионы

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-14T15:20:13+03:00

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В Тамбове на стадионе в «Парке Дружбы» 16 июня пройдет «Олимпийский день — 2019». Гостей праздника ждут заезд на роликах, соревнования по футболу, дартсу, мастер-классы по йоге и зумбе, а также показательные выступления по кунг-фу, киокусинкай карате, художественной гимнастике и многое другое. Дети от 2 до 14 лет в этот день смогут найти себе развлечения по душе: квесты, игровые станции и батут.

- На ХХХ Всероссийском Олимпийском Дне нас ожидает встреча с Олимпийскими чемпионами, рекордсменами, лауреатами со всей страны. Но и нашим ребятам есть что показать! Участник от Тамбова - коллектив «Сияние», дважды чемпионы России по роуп-скиппингу (а если проще, прыжкам через скакалку) - 2018 и 2019 гг., - комментируют организаторы.

Как сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту, одним из гостей спортивного мероприятия станет Алексей Прудников - футболист, вратарь, Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион СССР (1979, 1989), обладатель Кубка СССР (1984), победитель молодежного чемпионата Европы (1980) и Олимпийский чемпион 1988 года.

Кроме того, зарядку для желающих проведет чемпион России и СНГ по боксу Артур «Чёрная Молния» Осипов. После зарядки мичуринский спортсмен примет участие в показательном бое. Также впервые пройдет креативный велозаезд, то есть заезд без учета времени на велосипедах, оформленных в стилистике мероприятия. По его итогам организаторы выберут и наградят победителей в трех номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU