Тамбовские легкоатлеты завоевали различные медали на первенстве ЦФО

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-14T14:49:49+03:00

Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

Соревнования проходили в Смоленске Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

Спортсмены вернулись из Смоленска с россыпью наград

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В Смоленске состоялся чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике, где тамбовские спортсмены завоевали медали различных достоинств. Об этом сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.

На взрослом чемпионате отличилась Анастасия Колдина. Спортсменка оформила серебряный дубль на дистанциях 100м и 200 м среди женщин. Ее результат - 12,24 секунды и 24, 31 секунды соответственно. Девушка занимается под руководством тренера Андрея Иванова (ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3»).

«Бронзу» на чемпионате взяла котовчанка Маргарита Плавунова. Спортсменка выступала среди женщин на дистанции 100м с барьерами, финишировав с результатом 14,35. Ее подготовила тренер Елена Мельникова.

Вторую ступень пьедестала среди юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 110м с барьерами занял подопечный Ольги Семишкиной (ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3») Юрий Никитников с результатом 14,61.

Серебряную медаль также завоевала Ольга Петрушина на дистанции 100м с барьерами среди молодежи 1997-1999 г.р. Девушка тренируется под руководством Елены Мельниковой (ДЮСШ №2 г. Котовска). Спортсменка показала результат в 15,81 секунд.

«Бронза» досталась Евгении Балясниковой (тренер Андрей Иванов), выступавшей в дисциплине «тройной прыжок» среди молодежи 1997-1999 г.р. Третье место на дистанции 400м среди девушек 2002-2003 г.р заняла Екатерина Гончарова с результатом 57,83. Она тренируется в СШОР №3 у Тамары Судомоиной.

ИСТОЧНИК KP.RU