В Тамбовской области мужчина до смерти избил гражданскую жену подлокотником от дивана

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-14T14:15:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бондарском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установило следствие, вечером, 9 марта этого года, 64-летняя гражданская жена обвиняемого ушла за покупкой спиртных напитков и пропала. Мужчина стал разыскивать ее у соседей и родственников, но так и не нашел. Выйдя ночью покурить на веранду, он увидел, что женщина возвращается домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разозлившись, муж избил сожительницу, в том числе деревянным подлокотником от дивана. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее за избиение сожительницы обвиняемый уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU