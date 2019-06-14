Следователи ищут очевидцев гибели в реке 10-летней тамбовчанки

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-14T13:44:36+03:00

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Напомним, что в обед, 9 июня, во время купания в канале реки Цна в районе улицы Набережной на противоположной стороне от музейного комплекса «Усадьба Асеевых» (со стороны лесопарка «Дружба» ) утонула 10-летняя девочка. По данному факту Ленинским МСО города Тамбов СУ СК РФ по Тамбовской области проводится доследственная проверка.

- Для установления обстоятельств и причин произошедшей трагедии следственные органы просят очевидцев и иных лиц, владеющих значимой информацией о случившемся, обратиться по телефонам: 8 915 671 76 03 или 8 (4752) 75-91-63, - обращаются к тамбовчанам следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU