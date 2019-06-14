В Тамбовской области администрация заплатила за несуществующие столбы освещения

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-14T13:16:14+03:00

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Рассказовская межрайонная прокуратура во время проверки установила, что между МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» и индивидуальным предпринимателем был заключен договор подряда на выполнение работ по установке во дворе многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в городе Рассказово двух опор электроосвещения, а также устройства на них двух светильников. Работы оценивались на сумму более 85 миллионов рублей.

Однако столбы не были установлены. При этом имелся акт выполненных работ, подписанный предпринимателем и руководителем горхоза, согласно которому все предусмотренные работы выполнены и договор исполнен в полном объеме.

- Приговором Рассказовского районного суда предприниматель был признан виновным за совершение пособничества в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В отношении директору МКУ уголовное дело прекращено в связи со смертью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU