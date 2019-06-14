Тамбовчанина осудили за кражу пистолета

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-14T12:46:26+03:00

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Приговором Октябрьского районного суда местный житель признан виновным в хищении огнестрельного оружия (ч.1 ст.226 УК РФ).

Государственным обвинением доказано, что в октябре прошлого года он выпивал вместе со своими знакомыми на кухне в квартире товарища.Во время застолья один из гостей продемонстрировал подсудимому пистолет марки «Оса». Мужчина дождался когда он останется один и украл оружие, владелец которого оставил его на холодильнике. После этого злоумышленник скрылся.

- Мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся. По приговору суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU