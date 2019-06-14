Тамбовчанина осудили за кражу пистолета
Приговором Октябрьского районного суда местный житель признан виновным в хищении огнестрельного оружия (ч.1 ст.226 УК РФ).
Государственным обвинением доказано, что в октябре прошлого года он выпивал вместе со своими знакомыми на кухне в квартире товарища.Во время застолья один из гостей продемонстрировал подсудимому пистолет марки «Оса». Мужчина дождался когда он останется один и украл оружие, владелец которого оставил его на холодильнике. После этого злоумышленник скрылся.
- Мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся. По приговору суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU