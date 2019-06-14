2019-06-14T12:15:28+03:00
Происшествия

На трассе в Тамбовской области в аварии пострадал водитель «Ford Focus»

Медики осмотрели мужчину на месте ДТП
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Иномаркой "Ford Focus" управлял 31-летний мужчинаИномаркой "Ford Focus" управлял 31-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В четверг, 13 июня, на 413-м километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей на территории Никифоровского района, произошла авария. Автомобиль «Ford Focus», 31-летний водитель которого не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с движущимся в попутном направлении «Hyundai Starex». За рулем минивэна находился 40-летний мужчина.

- В результате ДТП водителю автомобиля «Ford Focus» была оказана скорая медицинская помощь на месте происшествия, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

В Hyundai Starex» никто не пострадал Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Hyundai Starex» никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области администрация заплатила за несуществующие столбы освещения
Тамбовчанина осудили за кражу пистолета
В Тамбовской области мужчина обманом взял кредит
Внедорожник и отечественная легковушка столкнулись в Тамбове
Житель Тамбовщины оплатил 200 тысяч рублей штрафа за повторное вождение в нетрезвом виде
Пожилая тамбовчанка получила травмы при падении в автобусе
В трети детских тамбовских лагерей нашли антисанитарию
В Тамбовской области 2-летний ребенок выскочил под колеса автомобиля
Директора тамбовской «управляшки» осудили за травму школьницы: на девушку с крыши упал кусок бетона
Тамбовчанин открыто похитил дорогостоящий алкоголь из супермаркета
Девять тамбовских выпускников получили по 100 баллов за ЕГЭ
В Котовске из окон выпали две девочки
В Тамбовской области двое мужчин украли телят из фермерского хозяйства
Силачи из Мичуринска заняли первые места на Чемпионате Европы
Тамбовские полицейские изъяли крупную партию поддельных сигарет и нелегального алкоголя
В Тамбовской области мужчина украл 145 литров ядохимикатов у работодателя
В День города помощь медиков понадобилась 27 тамбовчанам
32-летня тамбовчанка погибла при столкновении мотоцикла с легковушкой
Тамбовчане лишились бытовой техники по вине энергетиков
На Северном обходе Тамбова «шестерка» съехала в кювет: три человека пострадали
В Тамбове водитель без прав пытался дать взятку автоинспектору
В Мичуринске водитель «Нивы» попал в больницу после ДТП