На трассе в Тамбовской области в аварии пострадал водитель «Ford Focus»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-14T12:15:28+03:00

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В четверг, 13 июня, на 413-м километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей на территории Никифоровского района, произошла авария. Автомобиль «Ford Focus», 31-летний водитель которого не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с движущимся в попутном направлении «Hyundai Starex». За рулем минивэна находился 40-летний мужчина.

- В результате ДТП водителю автомобиля «Ford Focus» была оказана скорая медицинская помощь на месте происшествия, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

В Hyundai Starex» никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU