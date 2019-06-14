В Тамбовской области мужчина обманом взял кредит
Полицейские раскрыли мошенничество, произошедшее в декабре прошлого года в городе Рассказово. 42-летний мужчина взял в кредит 18 000 рублей в микрокредитной организации, расположенной на Куйбышевском проезде. Злоумышленник не собирался отдавать деньги и предоставил ложные сведения о месте работы.
Разумеется, в назначенное время средства мужчина не вернул, на звонки он также не отвечал. Сотрудники организации обратились в правоохранительные органы. В ходе розыска мужчина был задержан. Свою вину он признал. Теперь задержанному придется возместить причиненный ущерб из своего кармана.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU