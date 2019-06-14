2019-06-14T11:00:14+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины оплатил 200 тысяч рублей штрафа за повторное вождение в нетрезвом виде

Мужчина испугался более строгого наказания
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Уварово местного жителя приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за повторную пьяную езду. Ему была установлена рассрочка выплаты штрафа, по которой он оплатил 100 тысяч рублей, однако после февраля текущего года выплаты прекратились. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

На прием к судебному приставу мужчина не приходил. Тогда судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене уголовного штрафа на более суровое наказание. Испугавшись, должник выплатил остаток штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области администрация заплатила за несуществующие столбы освещения
Тамбовчанина осудили за кражу пистолета
На трассе в Тамбовской области в аварии пострадал водитель «Ford Focus»
В Тамбовской области мужчина обманом взял кредит
Внедорожник и отечественная легковушка столкнулись в Тамбове
Пожилая тамбовчанка получила травмы при падении в автобусе
В трети детских тамбовских лагерей нашли антисанитарию
В Тамбовской области 2-летний ребенок выскочил под колеса автомобиля
Директора тамбовской «управляшки» осудили за травму школьницы: на девушку с крыши упал кусок бетона
Тамбовчанин открыто похитил дорогостоящий алкоголь из супермаркета
Девять тамбовских выпускников получили по 100 баллов за ЕГЭ
В Котовске из окон выпали две девочки
В Тамбовской области двое мужчин украли телят из фермерского хозяйства
Силачи из Мичуринска заняли первые места на Чемпионате Европы
Тамбовские полицейские изъяли крупную партию поддельных сигарет и нелегального алкоголя
В Тамбовской области мужчина украл 145 литров ядохимикатов у работодателя
В День города помощь медиков понадобилась 27 тамбовчанам
32-летня тамбовчанка погибла при столкновении мотоцикла с легковушкой
Тамбовчане лишились бытовой техники по вине энергетиков
На Северном обходе Тамбова «шестерка» съехала в кювет: три человека пострадали
В Тамбове водитель без прав пытался дать взятку автоинспектору
В Мичуринске водитель «Нивы» попал в больницу после ДТП