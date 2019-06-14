Житель Тамбовщины оплатил 200 тысяч рублей штрафа за повторное вождение в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-14T11:00:14+03:00

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В городе Уварово местного жителя приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за повторную пьяную езду. Ему была установлена рассрочка выплаты штрафа, по которой он оплатил 100 тысяч рублей, однако после февраля текущего года выплаты прекратились. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

На прием к судебному приставу мужчина не приходил. Тогда судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене уголовного штрафа на более суровое наказание. Испугавшись, должник выплатил остаток штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU