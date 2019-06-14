2019-06-14T10:34:58+03:00
Происшествия

Пожилая тамбовчанка получила травмы при падении в автобусе

Водитель резко затормозил, чтобы избежать аварии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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70-летняя пенсионерка не удержались на ногах70-летняя пенсионерка не удержались на ногахФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 13 июня в 9 часов 50 минут на улице Мичуринской около дома №42 города Тамбова, в районе Северной площади. Как сообщили в региональном УГИБДД, 42-летний водитель автобуса «L4H2M2», пытаясь перестроиться из левого в правый ряд, не учел необходимый боковой интервал до двигавшегося автобуса «МАЗ 103965», которым управлял 52-летний водитель. Чтобы избежать столкновения водитель автобуса «МАЗ 103965», следовавший по маршруту №8, резко затормозил. Из-за этого неожиданного маневра в салоне не удержалась на ногах 70-летняя пенсионерка, женщина упала и получила травмы. Повреждения оказались не серьезными. Пассажирку на месте осмотрели медики «скорой» и отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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