В Тамбовской области 2-летний ребенок выскочил под колеса автомобиля

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-14T09:48:18+03:00

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В Тамбовской области в аварии серьезные травмы получил маленький ребенок, сейчас за его жизнь борются врачи. По данным регионального УГИБДД, ДТП произошло 13 июня в 20 часов 29 минут на улице Садовая около дома №56 поселка Первомайский. 48-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» наехал на 2-летнего ребенка, неожиданно выбежавшего на дорогу. Как выяснилось, родители мальчика ненадолго отвлеклись, и оставшийся без внимания малыш выскочил на дорогу из-за стоящего у обочины авто, где попал под движущийся автомобиль.

- В результате аварии ребенок получил травмы, водитель сам отвез его в Мичуринскую ЦРБ, откуда позже малыша перевели в реанимацию Тамбовской областной детской больницы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU