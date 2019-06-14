2019-06-14T09:32:20+03:00
Происшествия

Директора тамбовской «управляшки» осудили за травму школьницы: на девушку с крыши упал кусок бетона

Мужчина заплатит штраф в 60 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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О проблемном состоянии крыши знали, но ничего не делалиО проблемном состоянии крыши знали, но ничего не делали
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В Тамбове вынесли приговор директору управляющей компании, который, по версии следствия и суда, виновен в травме, полученной 17-летней девушкой. 9 апреля прошлого года школьница вышла из подъезда своего дома на улице Мичуринской, и в этот момент с крыши на нее упал кусок бетонного парапета. Девушку госпитализировали, выяснилось, что она получила закрытую черепно-мозговую травму.

Во время следствия и суда выяснилось, что руководство управляющей компании знало об аварийном техническом состоянии ограждающих железобетонных конструкций кровли жилого дома и межпанельных швов, но никаких мер, чтобы исправить ситуацию, не предпринимало. однако не организовало их своевременное техническое обследование с целью определения категории их технического состояния. Опасный участок даже не был огражден. В отношении директора обслуживающей организации возбудили уголовное дело, которое завершилось обвинительным приговором.

- Собранные следственными органами СУ СКР по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю организации, осуществляющей управление многоквартирными жилыми домами. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда директору назначили наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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