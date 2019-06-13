В Котовске из окон выпали две девочки

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-13T17:11:02+03:00

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11 июня в Котовске произошло сразу два ЧП, связанных с падением детей из окон. Как сообщает местная администрация, в результате пострадали две пятилетние девочки. Одна из них упала со второго этажа, вторая – с третьего. Обе малышки облокотились о москитную сетку, которая не выдержала их веса. Детей госпитализировали в Тамбовскую областную больницу. С просьбой соблюдать осторожность к жителям Котовска обратился его глава Алексей Плахотников.

- При такой жаркой погоде, которая сейчас в городе, открываются окна, на окнах москитные сетки, закреплены они слабо, дети об этом не знают, родители не осуществляли должный контроль, случилось несчастье, дети выпали из окон, - написал Алексей Плахотников на своей страничке в соцсетях. - Уважаемые горожане очень прошу вас учесть сегодняшний ситуацию и контролировать поведение детей около окон.

ИСТОЧНИК KP.RU