Тамбовчанин открыто похитил дорогостоящий алкоголь из супермаркета

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-13T18:00:24+03:00

Вот только выпить спиртное парню так и не удалось

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В Тамбове 12 июня в 10:30 из супермаркета на улице Базарной молодой человек открыто похитил с прилавка несколько бутылок дорогостоящего алкоголя и попытался скрыться, но служба охраны заметила его и вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Им оказался имевший проблемы с законом 24-летний тамбовчанин. Как установили стражи порядка, сумма похищенного спиртного составила 1749 рублей.

- В настоящий момент в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 1 ст. 161 «Грабеж», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU