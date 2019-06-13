2019-06-13T17:40:10+03:00
Общество

Девять тамбовских выпускников получили по 100 баллов за ЕГЭ

Известны промежуточные результаты экзаменов
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области за ЕГЭ по литературе, который сдавали более 200 выпускников, максимальное количество баллов набрал лишь один человек — одиннадцатиклассница одной из школ областного центра. А вот за экзамен по географии, участие в котором принимали около 80 человек, набрать сто баллов не удалось никому. Средний балл составляет 53.4.

Минимальное количество баллов, которое надо набрать выпускнику для поступления в университет, по географии составляет 37 баллов, по литературе – 32. Эти экзамен можно пересдать в резервный день17 июня.

Базовую математику на Тамбовщине сдавали более 1 500 человек, из которых 99.03% выпускников успешно справились с выполнением заданий. ЕГЭ по профильной математике писали более двух тысяч человек. Средний балл по предмету – 56.6, что по сравнению с прошлым годом на 7.4 балла больше. Восемь человек заработали максимальные сто баллов.

По профильной математике минимальный порог оценивается в 27 баллов. Пересдать экзамен можно в резервный день, который назначен на 24 июня. По информации регионального управления образования и науки, 14 июня станут известны результаты ЕГЭ по истории и химии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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