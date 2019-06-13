В Тамбовской области двое мужчин украли телят из фермерского хозяйства

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-13T17:00:45+03:00

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В подразделение уголовного розыска отделения полиции села Бондари поступила оперативная информация, что из фермерского хозяйства села Керша стали пропадать телята. Стражи порядка опросили местных жителей, а также изучили территорию хозяйства и прилегающую территорию.

Сотрудники полиции 12 июня в рамках проведения оперативных мероприятий неподалеку от фермерского хозяйства обратили внимание на автомобиль «Хендай Солярис» с наклейками таксомоторной компании. Иномарку остановили, а у двух мужчин, находящихся там, проверили документы.

При досмотре багажника машины полицейские обнаружили теленка, который накануне пропал из того же фермерского хозяйства. Домашнее животное было изъято, а мужчины доставлены в отделение полиции.

Выяснилось, что каждый из них ранее привлекался к уголовной ответственности и был судим. Мужчины проживают на территории Рассказовского района, а один из них работает сторожем в хозяйстве, откуда был похищен домашний скот.

- В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе обыска дома у одного из подозреваемых обнаружены пропавшие из хозяйства телята. Все похищенные домашние животные были возвращены законному владельцу. Проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступлений, отрабатывается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других районов области, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU