Силачи из Мичуринска заняли первые места на Чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-13T16:22:37+03:00

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Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, в Москве прошел открытый Чемпионат Европы WPF EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019, где пауэрлифтеры из наукограда Ольга и Вадим Самсоновы показали блестящие результаты. Участие в соревнованиях принимали более шестисот спортсменов из двенадцати государств.

Ольга завоевала «золото» в весовой категории до 60 кг в номинации WPF АМ (жим лежа безэкипировочный; возрастная группа Ветераны 40-44 года) с результатом 62,5 кг. Вадим победил в весовой категории до 125 кг в номинации WPF АМ (становая тяга в однослойной экипировке; возрастная группа Ветераны 40-44 года). Его результат - 260 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU