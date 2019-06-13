Тамбовские полицейские изъяли крупную партию поддельных сигарет и нелегального алкоголя

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-13T15:41:14+03:00

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Во время проверки информации, поступающей от жителей поселка Строитель, сотрудники полиции выявили три торговые точки, где реализовывались контрафактные сигареты и фальсифицированный алкоголь.

За сутки из незаконного оборота стражи порядка изъяли четыре тысячи пачек сигарет различных наименований без специальных (акцизных) марок и 1007 бутылок алкогольной продукции, после чего все это было направлено на экспертизу.

- В настоящее время продолжается проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет., - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Четыре тысячи пачек сигаретФото: УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU