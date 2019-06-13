В Тамбовской области мужчина украл 145 литров ядохимикатов у работодателя

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-13T15:01:34+03:00

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На Тамбовщине в селе Шехмань у фермера украли 145 литров гербицидов - химических веществ, применяемых для уничтожения растительности. Полицейские установили, что преступление совершил 39-летний мужчина, который работал у него водителем.

При проведении рейдовых мероприятий участковым уполномоченным полиции и сотрудником ГИБДД ночью, 12 июня, был остановлен подозрительный автомобиль «ВАЗ-21102». При досмотре машины стражи порядка нашли в багажнике 11 емкостей по 10 литров, а в салоне еще 7 канистр по 5 литров гербицидов различных марок.

На вопрос полицейских, откуда водитель легковушки взял ядохимикаты, мужчина признался в совершенной краже. Его доставили в отдел полиции, где задержанный пояснил, что частями похищал гербициды в период с 1 по 30 мая у своего работодателя и собирался продать украденное, но не успел.

- Авто и канистры с ядохимикатами были изъяты полицейскими. Было установлено, что ранее задержанный уже был судим за схожую кражу. В настоящее время устанавливается стоимость похищенных гербицидов. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного гражданина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК Кодекса РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU