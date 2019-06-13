В День города помощь медиков понадобилась 27 тамбовчанам

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-13T14:12:37+03:00

Весь день в Тамбове дежурили бригады Центра медицины катастроф

Никому из них госпитализация не потребовалась

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В Тамбове 12 июня отмечали сразу два праздника — День города и День России. С самого утра в областном центре проходили различные мероприятия, сосредоточенные, в основном на центральных улицах.

На протяжении всего праздничного дня в Тамбове дежурили бригады Центра медицины катастроф. Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, за помощью к медикам обратились 27 человек, из них 6 — дети.

- Всем пострадавшим помощь была оказана на месте. Потребности в госпитализации не возникло, - прокомментировали в управлении.

Фото: управление здравоохранения по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU