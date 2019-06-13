32-летня тамбовчанка погибла при столкновении мотоцикла с легковушкой

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-13T13:42:49+03:00

Женщина была пассажирской мототехники, которой управлял 14-летний подросток без прав

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Авария, в которой погибла 32-летняя женщина, произошла 12 июня в 10 часов 40 минут на 37 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Гавриловка Вторая – Анненка - Осино Гай – Рудовка - Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей по территории Гавриловского района.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области, четырнадцатилетний водитель мотоцикла «990 OMAKS», проезжая перекрёсток столкнулся с автомобилем «Renault Logan», за рулем которого находилась 44-летняя женщина. Она выезжала на перекрёсток по равнозначной дороге справа по ходу движения мотоцикла.

- В результате аварии водителя и 32-летнюю пассажирку мотоцикла «990 OMAKS» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области. - Впоследствии от полученных травм пассажирка мотоцикла скончалась.

По предварительным данным подросток находился за рулём незарегистрированного мотоцикла без разрешения родителей, при этом водитель и пассажир были без мотошлемов. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за передачу управления лицу, не имеющему права управления транспортными средствами, отца несовершеннолетнего, в собственности которого находится мотоцикл.

Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла днем ранее. 11 июня в 12 часов 20 минут в районе дома №76 на улице Кооперативной рабочего поселка Умет 76-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21070», поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом «STELS FLEX250» под управлением шестнадцатилетнего парня.

- В результате аварии водителя мотоцикла с травмами госпитализироваи в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», - пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД. - Несовершеннолетний также находился за рулем мотоцикла без прав и без разрешения родителей.

16-летний мотоциклист не имел права садиться за рульФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU