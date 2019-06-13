На Северном обходе Тамбова «шестерка» съехала в кювет: три человека пострадали
Все они были доставлены в медучреждение
Водитель не справился с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 12 июня около половины десятого утра на 14-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова». Водитель автомобиля «ВАЗ-2106», 58-летний мужчина, съехал в кювет, и машина перевернулась.
По информации УГИБДД по Тамбовской области, водитель «шестерки», а также пассажиры, 41-летний и 29-летний мужчины, получили телесные повреждения. Пострадавший отвезли на автомобиле скорой помощи во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU