На Северном обходе Тамбова «шестерка» съехала в кювет: три человека пострадали

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-13T12:28:56+03:00

Водитель не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Все они были доставлены в медучреждение

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Авария произошла 12 июня около половины десятого утра на 14-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова». Водитель автомобиля «ВАЗ-2106», 58-летний мужчина, съехал в кювет, и машина перевернулась.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, водитель «шестерки», а также пассажиры, 41-летний и 29-летний мужчины, получили телесные повреждения. Пострадавший отвезли на автомобиле скорой помощи во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU