В Мичуринске водитель «Нивы» попал в больницу после ДТП
Столкнулись две машины
Авария произошла на пересечении улиц Интернациональной и КоммунистическойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 12 июня в пять часов утра на пересечении улиц Интернациональной и Коммунистической города Мичуринска. Автомобиль «ВАЗ-21041», за рулем которого находился 35-летний мужчина, столкнулся с «Нивой» под управлением 43-летнего водителя.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадал водитель «Нивы». На автомобиле скорой медицинской помощи мужчину доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».
ИСТОЧНИК KP.RU