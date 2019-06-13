Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и информатике

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-13T10:07:18+03:00

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В Тамбовской области сегодня,13 июня, подходит к концу основной период проведения ЕГЭ. В этот день выпускники сдают экзамен по биологии, а также информатике и ИКТ. После этого начнется резервный период ЕГЭ для школьников, которые по уважительным причинам не смогли справиться с экзаменами на основном этапе.

Биология является одним из самых популярных экзаменов по выбору. Ежегодно его сдают более 20% от общего числа участников ЕГЭ. Экзамен по этому предмету обязателен для тех, кто хочет поступить в медицинские вузы.

В этом году биологию сдадут 995 тамбовских школьников, а информатику — 325. Как напоминают в региональном управлении образования и науки, резервный день для сдачи этих предметов – 20 июня. Кроме того, 1 июля организован резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Напомним, выпускники уже сдали русский язык, математику базового и профильного уровней, иностранный язык, обществознание, географию, физику, химию и историю. Экзамены прошли без нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU