2019-06-13T10:00:42+03:00
Общество

Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК

Направлены первые реестры потенциальных заемщиков в Министерство сельского хозяйства РФ через систему межведомственного электронного взаимодействия
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новая технология позволяет банку снизить операционные риски и трудозатраты, увеличив при этом скорость взаимодействия с партнерами. Работа по автоматизации процессов льготного кредитования предприятий АПК ведется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528. Сбербанк выступает лидером проекта среди уполномоченных банков, инициирует доработки автоматизированных систем, а также формирует предложения по оптимизации взаимодействия между региональными органами управления АПК и филиалами банка для удовлетворения потребностей в льготном кредите максимально возможного числа предприятий АПК.

Сегодня доля Сбербанка в программе составляет более 30%. По данным на 1 мая 2019 года, кредитный портфель по ней превысил 500 млрд рублей, что на 12% больше, чем на 1 мая 2018 года. Льготными кредитами банка в рамках программы уже воспользовались 4,7 тыс. заемщиков.

- Поддерживая программу «Цифровая экономика», мы стремимся к полностью безбумажному документообороту во всех сферах нашего взаимодействия с клиентами, партнерами и государством, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Автоматизация льготного кредитования предприятий АПК дает стимул для развития всей сельскохозяйственной отрасли, которая является одним из уникальных конкурентных преимуществ нашей страны.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и информатике
Горожане отклонили проект застройки «старого» Тамбова
В Тамбовской области задержали мужчину, укравшего мотоцикл
В Мичуринске, где при ремонте сквера под топор пустили деревья, изменят проект благоустройства территории
Тамбовчанам не хватает холодной воды
Тамбовчане смогут разъехаться по домам на автобусах после празднования Дня города
Еще один тамбовчанин заболел клещевым боррелиозом
Тамбовчане привезли награды с Куба Европы по тхэквондо
Тамбовская пенсионерка убила гражданского мужа и легла спать
В Тамбове с 1 июля начнется ремонт сквера на площади Льва Толстого
Тамбовчанам, проживающим в микрорайоне «Ласки», отключат свет
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из гаража
В Тамбовской области за превышение должностных полномочий будут судить экс-полицейского
При взрыве танкера в порту Махачкалы пострадал 38-летний тамбовчанин
В Мичуринске администратора паблика в соцсети «Вконтакте» арестовали за экстремистские посты
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
В Тамбовской области парень ограбил своего родственника
На тамбовской трассе иномарка столкнулась с двумя микроавтобусами
На День города в Тамбове перекроют ряд улиц