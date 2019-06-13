Горожане отклонили проект застройки «старого» Тамбова

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-13T09:47:14+03:00

В областном центре прошли публичные слушания, где обсуждалось будущее территории в границах улиц Ленинградской, Советской, К. Маркса и Кронштадтской

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В Тамбове прошли публичные слушания, где обсуждались проекты планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Ленинградской, Советской, К. Маркса и Кронштадтской.

Напомним, на суд горожан выставили проект, подготовленный архитектурно-строительной компания «АС-нова. Согласно документации, этот квартал «старого» Тамбова должны были застроить домами средней этажности. Здесь предполагалось размещение пяти 5-этажных жилых домов (двух из них с общественными некоммерческими организациями на первом этаже), 4-этажного жилого дома с одноэтажной пристройкой, двух 2-этажных жилых домов, трех 2-этажных зданий общественных некоммерческих организаций (благотворительных организаций, клубов по интересам), трех подземных парковок и четырех трансформаторных подстанций. Также проектом предусмотрена сохранность существующих на проектируемой территории объектов культурного наследия регионального значения «Дом Нарышкиной» (ул.Советская/ Кронштадтская, 80/11), «Дом А.М. Севостьянова» (ул.Кронштадтская, 15), «Доходный дом П.С. Яковлева» (ул.Советская, 88).

Как следует из заключения о результатах публичных слушаний, в обсуждении проекта принимали участие 44 человека. Тамбовчан интересовали сроки реализации предложенного проекта, как будет развиваться ситуация, если застройщик не договорится с собственниками о стоимости их недвижимости и ряд других вопросов. По итогам обсуждений за проект проголосовали 13 человек, еще 8 – воздержались, а 23 человека высказались против. Результаты публичных слушаний областному управлению градостроительства и архитектуры рекомендовано учесть.

ИСТОЧНИК KP.RU