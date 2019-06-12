2019-06-12T12:34:42+03:00
Происшествия

В Тамбовской области задержали мужчину, укравшего мотоцикл

Ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Петровское 9 июня неизвестный ночью проник на территорию чужого двора и похитил из сарая мотоцикл «ИЖ Планета Спорт К-16», после чего уехал на нем в неизвестном направлении.

Утром 40-летний владелец мотоцикла обнаружил пропажу имущества и обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка опросили потерпевшего и провели подворный обход. Выяснилось, что зайти во двор дома не составляла труда, к тому же сарай не был заперт. С места кражи были изъяты следы обуви злоумышленника и следы протекторов шин мотоцикла. Вскоре появилась информация о том, что к краже, скорее всего, причастен местный житель.

Вскоре 29-летнего злоумышленника задержали. Мужчина сознался в краже и рассказал, что ночью спрятал двухколесный транспорт в лесополосе, но где именно вспомнить не смог. Как оказалось, у него уже были проблемы с полицией и он совершал подобные кражи. Теперь ему придется возместить материальный ущерб из собственного кармана.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по «Б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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