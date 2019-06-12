2019-06-12T09:58:17+03:00
Общество

В Мичуринске, где при ремонте сквера под топор пустили деревья, изменят проект благоустройства территории

Работы продолжатся после одобрения горожанами его новой версии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После разразившегося в Мичуринске скандала с вырубкой деревьев в сквере на улице Советской, городские власти решили встретиться с жителями, чтобы обсудить ситуацию. Напомним, при проведении подготовительных работ в сквере уничтожили липы, клены и каштаны, которые, по данным местной мэрии представляли опасность для людей.

- Разумеется, нам известно, что дизайн-проект сквера вызвал широкое обсуждение среди общественности и неоднозначные оценки, - сказал на этой встрече глава города Максим Харников. (мичуринцы пожаловались на происходящее губернатору области и расместили в Сети открытое письмо Президенту РФ - ред.) - Все это время мы анализировали публикации средств массовой информации, комментарии горожан в социальных сетях, проведение частных опросов ими. Какой вывод мы делаем? Большинство наших жителей желает внести изменения в разработанный дизайн-проект. Именно поэтому считаю важным и нужным выслушать каждого из вас, обобщить все ваши предложения и мнения и отразить их в обновленном дизайн-проекте.

Главное условие горожан – в сквере необходимо сделать акцент на высадку большого числа деревьев конкретных видов и создание клумб. В администрации наукограда уверяют, что эти предложения услышаны и приняты. Сейчас принято решение об изменении дизайн-проекта ремонтируемого сквера на Советской, его обновленный вариант вынесут на общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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