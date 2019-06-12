Тамбовчанам не хватает холодной воды

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-12T09:34:33+03:00

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Жители областного центра и Притамбовья жалуются на отсутствие холодного водоснабжения в своих домах.

- У нас 3-е суток вообще нет воды, - жалуется на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина местная жительница. - В доме трое детей, возможности сделать свою скважину нет. В водоканале говорят, что давление у нас на всю и напор воды должен быть хорошим. Как-то сказали, что у нас проложена старая ветка водопровода (т.е. маленький диаметр трубы), а домов уже построили очень много, и поэтому всем воды не хватает. Так почему не обновят ветку и не проложат трубу нужного диаметра?! Сил больше нет так жить! Чтобы попить и приготовить еду приходится ездить за водой в колонку.

Как сообщили в АО «ТКС», перебои с водоснабжением у тамбовчан действительно возникли. Самые серьезные – в микрорайоне Радужном и селе Покрово-Пригородном. Коммунальщики связывают проблему с резко увеличившимся потреблением этого ресурса.

- Помимо бытовых нужд сейчас особо актуальны полив огородов и приусадебных территорий, а излишний расход в одном домовладении приводит к уменьшению давления в трубопроводе и негативно сказывается на водоснабжении других домов, - рассказали в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы». - Особенно остро в летний период эта проблема стоит в частном секторе и пригороде Тамбова.

Для того, чтобы обеспечить жителей водой в Радужный и Покрово-Пригородное сейчас организовали подвоз воды. Впрочем, только этими двумя населенными пунктами проблема не ограничивается, жалобы на плохой напор и даже полное отсутствие воды поступают сейчас из самых разных уголков Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU